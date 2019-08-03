Олег Кононов: Никаких сложностей с адаптацией у новичков быть не должно Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед матчем с «Динамо» рассказал об адаптации новичков в команде.

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- Никаких сложностей с адаптацией у новичков быть не должно. Главное - это их желание. Команда их приняла, это видно по тренировкам. В частности, Шюррле с нами уже тренировался. Что могу сказать о нем? По заслугам - это другой уровень, а на поле – посмотрим, - сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что сегодня на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» в рамках 4-го тура российской премьер-лиги встречается с «Динамо».