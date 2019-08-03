«Шинник» дома проиграл «Авангарду»

В матче шестого тура ФНЛ «Шинник» в Ярославле уступил «Авангарду» – 1:3.
В составе победителей отличились Артем Федчук (33-я минута), Андрей Батюнин (48) и Роман Минаев (66). Единственный мяч в составе хозяев провел Эльдар Низамутдинов (78).
Куряне набрали семь очков и поднялись на 11-е место. «Шинник» – шестой с десятью очками.
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