«Шинник» дома проиграл «Авангарду» - Советский спорт
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03 августа 2019 19:08ФутболКоноплев Александр

«Шинник» дома проиграл «Авангарду»

Ярославцы избежали разгрома.

В матче шестого тура ФНЛ «Шинник» в Ярославле уступил «Авангарду» – 1:3.

В составе победителей отличились Артем Федчук (33-я минута), Андрей Батюнин (48) и Роман Минаев (66). Единственный мяч в составе хозяев провел Эльдар Низамутдинов (78).

Куряне набрали семь очков и поднялись на 11-е место. «Шинник» – шестой с десятью очками.

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