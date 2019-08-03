Гендиректор «Крыльев»: Пошли эмоции и пропустили второй - Советский спорт
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03 августа 2019 19:18ФутболКоноплев Александр

Гендиректор «Крыльев»: Пошли эмоции и пропустили второй

Но менеджер остался доволен.

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков доволен самоотдачей футболистов в проигранном матче четвертого тура премьер-лиги против «Локомотива» (1:2). Победный мяч железнодорожники забили на четвертой минуте компенсированного времени.

– Я доволен качеством игры и самоотдачей ребят, доволен очень вторым таймом. В первом, на мой взгляд, мы были немножко робкими, но играли от того, что есть. Во втором имели огромное преимущество, забили шикарный гол, сравняли счет, потом пошли эмоции, но пропустили второй – здесь уже нужен разбор тренера, – приводит слова Шашкова ТАСС.

«Крылья» с тремя очками занимают 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

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