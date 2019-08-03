Юрий Семин: В обороне в последнее время на ноль не играем - над этим будем работать - Советский спорт
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03 августа 2019 19:19Футбол

Юрий Семин: В обороне в последнее время на ноль не играем - над этим будем работать

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин - о победе над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 4-го туре чемпионата России.

- Очень интересная и драматичная игра. Хорошо, что она закончилась для нас тремя очками. Когда мы пропустили гол, можно было расстроиться, переживать и пропустить еще. Но футболисты быстро собрались и провели несколько атак. Крыховяк и Жемалетдинов - молодцы. Они организовали гол. На мой взгляд, мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Но был нужен второй гол, который забить не могли. В обороне в последнее время на ноль не играем - над этим будем работать, - приводит слова Семина пресс-служба железнодорожников.

Добавим, что после этой победы «Локомотив» с семью очками поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники сыграют дома с «Уралом».

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