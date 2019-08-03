«Зенит» - «Краснодар». Стартовые составы команд

«Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Жирков, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Мевля, Маммана, Нобоа, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Ригони, Джорджевич, Малком.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Камболов, Олссон, Намли, Триндаде, Кабелла, Ари.
Запасные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Грицаенко, Фьолусон, Стоцкий, Игнатьев, Сулейманов, Берг.
Добавим, что встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 21:30 по московскому времени.