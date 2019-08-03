«Зенит» - «Краснодар». Стартовые составы команд - Советский спорт
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03 августа 2019 20:08Футбол

«Зенит» - «Краснодар». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 4-го тура российской премьер-лиги.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Жирков, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Мевля, Маммана, Нобоа, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Ригони, Джорджевич, Малком.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Камболов, Олссон, Намли, Триндаде, Кабелла, Ари.

Запасные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Грицаенко, Фьолусон, Стоцкий, Игнатьев, Сулейманов, Берг.

Добавим, что встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 21:30 по московскому времени.

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