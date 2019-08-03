«Спартак» выстоял в дерби с «Динамо» после удаление Понсе - Советский спорт
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03 августа 2019 20:56ФутболКоноплев Александр

«Спартак» выстоял в дерби с «Динамо» после удаление Понсе

Первые 0:0 в сезоне.

В матче четвертого тура премьер-лиги «Спартак» дома сыграл вничью с «Динамо» – 0:0.

Отметим, что красно-белые играли в меньшинстве после удаления Эсекьеля Понсе на 35-й минуте.

На 46-й минуте в составе хозяев дебютировал чемпион мира Андре Шюррле.

«Динамо» и «Спартак» набрали по пять очков. Бело-голубые занимают восьмое место, а красно-белые – девятое.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Ахматом» на выезде, а «Динамо» дома примет «Зенит».

РПЛ
Четвертый тур

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 0:0

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Джано (Шюррле, 46), Ташаев (Мирзов, 64), Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Понсе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов (Тетте, 60), Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шиманьски (Нжи, 67), Панченко, Шейдаев (Грулев, 74).

Предупреждения: Ташаев, 10; Гулиев, 32; З. Бакаев, 90+4; Максименко, 90+5 – Юсупов, 57; Шунич, 85; Нжи, 89.

Удаление: Понсе, 35.

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