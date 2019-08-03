«Спартак» выстоял в дерби с «Динамо» после удаление Понсе

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Вячеслав Петкун: Не понимаю, почему Малком – чернокожий, а Эрнани – нет Фронтмен знаменитой питерской рок-группы «Танцы Минус» по следам четвертого тура высказался о Малкоме, фанатах, омоновцах и агрессивной политике «Зенита» на трансферном рынке.

Возвращение Войнова и новый Гусев для СКА. Топ-трансферы июля в КХЛ «Советский спорт» собрал главные переходы июля в Континентальной хоккейной лиге.

«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не только На турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.

Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.

Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТР Впервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.

Владимир Левитин: Безбородов ошибся в пользу «Спартака», Еськов – в пользу «Зенита» Арбитр всесоюзной категории прокомментировал работу судей в четвертом туре РПЛ.

ЦСКА сел на хвост «Зениту» Армейцы одержали третью победу подряд, обыграв в гостях «Рубин» благодаря голу-красавцу от Марио Фернандеса и Федора Чалова.

Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – Проворов Лучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба.