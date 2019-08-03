Первые 0:0 сезона пришлись на 26-й матч. Рекорд России выстоял - Советский спорт
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03 августа 2019 21:11ФутболКоноплев Александр

Первые 0:0 сезона пришлись на 26-й матч. Рекорд России выстоял

Панченко в заявке – к нулям на табло.

Нулевая ничья между «Спартаком» и «Динамо» стала первой в сезоне-2019/20. Первые нули пришлись на 26-ю игру чемпионата.

Это второй результат в истории турнира. Рекордная серия без нулевых ничьих пришлась на старт сезона-2012/13, когда первые 0:0 случились в 31-й игре чемпионата между «Амкаром» и «Мордовией».

В том матче, как и в сегодняшнем, принял участие Кирилл Панченко.

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