Дмитрий Хохлов: Сложно угадать состав «Спартака», но мы ошиблись только по двум позициям Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от ничьей со «Спартаком» (0:0) в столичном дерби, в котором бело-голубые больше тайма отыграли в большинстве.

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- Не сказал бы, что у нас слабая игра в большинстве. «Спартак» хорошо оборонялся, поэтому моментов почти не было. Нужно было четче сыграть в завершающей стадии.

Сложно было угадать состав «Спартака», но мы его почти угадали, за исключением двух позиций. Паршивлюк хорошо вписался в коллектив. Не знаю, почему Н'Жье окрестили чистым нападающим. Уверен, он может играть еще лучше, все-таки перелеты по 16 часов не могут не дать о себе знать, - сказал Хохлов.