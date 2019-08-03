Дмитрий Хохлов: Сложно угадать состав «Спартака», но мы ошиблись только по двум позициям - Советский спорт
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03 августа 2019 21:16ФутболЗибрак Артем

Дмитрий Хохлов: Сложно угадать состав «Спартака», но мы ошиблись только по двум позициям

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от ничьей со «Спартаком» (0:0) в столичном дерби, в котором бело-голубые больше тайма отыграли в большинстве.

- Не сказал бы, что у нас слабая игра в большинстве. «Спартак» хорошо оборонялся, поэтому моментов почти не было. Нужно было четче сыграть в завершающей стадии.

Сложно было угадать состав «Спартака», но мы его почти угадали, за исключением двух позиций. Паршивлюк хорошо вписался в коллектив. Не знаю, почему Н'Жье окрестили чистым нападающим. Уверен, он может играть еще лучше, все-таки перелеты по 16 часов не могут не дать о себе знать, - сказал Хохлов.

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