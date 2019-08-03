Олег Кононов: Выход Шюррле был риском, но так складывалась игра - Советский спорт
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03 августа 2019 21:23ФутболЗибрак Артем

Олег Кононов: Выход Шюррле был риском, но так складывалась игра

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился впечатлениями от ничьей с «Динамо» (0:0).

- Непростой матч. Ребята отдали все силы, но не удалось победить. Было сложно, с учетом определенных обстоятельств. Имею в виду, что многие игроки покинули команду на этой неделе, а новички только входят. Поэтому могу только поблагодарить игроков за то, как сплоченно и дисциплинированно они играли, особенно во втором тайме.

Выход Шюррле - это был риск, но игра складывалась так, что мне нужен был игрок, который смог бы искать свободные зоны для проведения контратак, - сказал Кононов.

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