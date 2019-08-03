Олег Кононов: Выход Шюррле был риском, но так складывалась игра

- Непростой матч. Ребята отдали все силы, но не удалось победить. Было сложно, с учетом определенных обстоятельств. Имею в виду, что многие игроки покинули команду на этой неделе, а новички только входят. Поэтому могу только поблагодарить игроков за то, как сплоченно и дисциплинированно они играли, особенно во втором тайме.
Выход Шюррле - это был риск, но игра складывалась так, что мне нужен был игрок, который смог бы искать свободные зоны для проведения контратак, - сказал Кононов.
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