Олег Кононов: Отсутствие забитых голов с игры беспокоит и меня, и руководство Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал удаление Понсе в матче с «Динамо» (0:0).

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- Это абсолютно игровой момент. Он настойчивый парень, всегда борется с противником. Он не видел вратаря, думал, что тот стоит в воротах. Если бы посмотрел чуть раньше, ни в коем случае на него не пошел бы. Почему не играл Ларссон? Он пока не заявлен на сезон.

Кто будет играть вместо Понсе? У нас есть Шюррле и Ларссон, так что проблем никаких нет. Они игроки другого плана, более скоростные, но мы и брали их с учетом этих качеств.

Безусловно, мы хотели победить, в перерыве говорили об ошибках, которые имели место в первом тайме. Беспокоит, что не можем забить с игры уже на протяжении четырех туров, причем всех - и меня, и игроков, и болельщиков, и руководство, - сказал Кононов.