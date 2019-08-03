Андрей Червиченко: Дебют Шюррле? Я думал, что все будет гораздо хуже Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от дебюта полузащитника красно-белых Андре Шюррле.

- Дебют Шюррле? Я думал, что все будет гораздо хуже. Но чувствуются его класс. Физические кондиции еще не в лучшем состоянии, но радует его игриво-боевое состояние. Но, с одной стороны, веселит, а с другой удручает, что человек, который полгода нормально не играл, месяц не тренировался и все равно выглядел чуть ли не лучше всех в «Спартаке». Встает большой вопрос к Кононову, что команда делала весь предсезонный сбор, - цитирует Червиченко Sport24.ru.

Напомним, 28-летний немец вышел на поле в начале второго тайма домашнего матча 4-го тура российской премьер-лиги со столичным «Динамо».

Добавим, что «Спартак» объявил о переходе немецкого полузащитника в минувшую среду. Нынешний сезон Шюррле проведет в команде на правах аренды, после чего у красно-белых будет возможность выкупить игрока у «Боруссии» (Дортмунд).