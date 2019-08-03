«Манчестер Юнайтед» обыграл «Милан» в серии пенальти - Советский спорт
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03 августа 2019 22:06ФутболКоноплев Александр

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Милан» в серии пенальти

Сын Мальдини лишил «Милан» победы.

В матче Международного кубка чемпионов «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти нанес поражение «Милану» – 2:2 (5:4). Матч проходил в Кардиффе.

У победителей отличились Маркус Рэшфорд (14-я минута) и Джесси Лингард (72). У проигравших забил Сусо (26), еще один мяч манкунианцы забили сами себе (Виктор Линделеф, 60-я минута).

Единственный промах в серии пенальти допустил Даниэль Мальдини.

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