«Манчестер Юнайтед» обыграл «Милан» в серии пенальти

В матче Международного кубка чемпионов «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти нанес поражение «Милану» – 2:2 (5:4). Матч проходил в Кардиффе.
У победителей отличились Маркус Рэшфорд (14-я минута) и Джесси Лингард (72). У проигравших забил Сусо (26), еще один мяч манкунианцы забили сами себе (Виктор Линделеф, 60-я минута).
Единственный промах в серии пенальти допустил Даниэль Мальдини.
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