Андре Шюррле: Был готов сыграть 15-20 минут, но тренер спросил о тайме

Новичок «Спартака» Андре Шюррле признался, что не ждал такого дебюта. В матче четвертого тура российской премьер-лиги с «Динамо» (0:0) футболист вышел на поле на 46-й минуте из-за раннего удаления Эсекьеля Понсе.
– Отличная атмосфера на матче, я хотел, чтобы было много болельщиков – это было невероятно. Хотелось доиграть матч в равных составах, но случилось то, что случилось. Вчера была моя первая тренировка, а сегодня первая игра за три месяца. Мне нужно время, шаг за шагом я адаптируюсь, но психологически уже чувствую себя хорошо. Я подходил поддерживать ребят, ведь я многое видел в футболе, хотел поддержать ребят, быть лидером.
Я говорил с тренером вчера и сегодня. Он спросил, сколько я готов играть. Я сказал, что, может, 15-20 минут сыграть. После удаления Кононов подошел и сказал: «45 сможешь отыграть?». Я сказал, что готов, – приводит слова Шюррле «Чемпионат».
Шюррле – чемпион мира 2014 года.
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