Хуанфран перешел в «Сан-Паулу»

Испанский защитник Хуанфран подписал контракт с бразильским «Сан-Паулу». Соглашение будет действовать до 31 декабря 2020 года.
Последние восемь лет футболист провел в «Атлетико», с которым он завоевал восемь трофеев.
В 2012 году Хуанфран стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.
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