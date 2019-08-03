Хуанфран перешел в «Сан-Паулу» В январе игроку исполнится 36 лет.

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Испанский защитник Хуанфран подписал контракт с бразильским «Сан-Паулу». Соглашение будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Последние восемь лет футболист провел в «Атлетико», с которым он завоевал восемь трофеев.

В 2012 году Хуанфран стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.