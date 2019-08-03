«Зенит» – «Краснодар». Дуглас забил в свои ворота на 80-й минуте (видео)

В матче четвертого тура российской премьер-лиги «Зенит» – «Краснодар» открыт счет.
На 80-й минуте защитник хозяев Дуглас Сантос поразил свои ворота.
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