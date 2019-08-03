«Зенит» – «Краснодар». Дуглас забил в свои ворота на 80-й минуте (видео) - Советский спорт
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03 августа 2019 23:13ФутболКоноплев Александр

«Зенит» – «Краснодар». Дуглас забил в свои ворота на 80-й минуте (видео)

«Быки» вышли вперед при помощи обороны соперника.

В матче четвертого тура российской премьер-лиги «Зенит» – «Краснодар» открыт счет.

На 80-й минуте защитник хозяев Дуглас Сантос поразил свои ворота.

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