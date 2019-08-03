Дортмундская «Боруссия» выиграла Суперкубок Германии - Советский спорт
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03 августа 2019 23:24ФутболКоноплев Александр

Дортмундская «Боруссия» выиграла Суперкубок Германии

Шюррле мог взять титул, но перешел в «Спартак».

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок России – 2:0.

В составе победителей отличились Пако Алькасер (48-я минута) и Джейдон Санчо (69).

«Боруссия» стала обладателем Суперкубка Германии в шестой раз. Больше титулов только у «Баварии» (семь).

Суперкубок Германии

«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария» (Мюнхен) – 2:0 (0:0)

Голы: Алькасер, 48 (1:0); Санчо, 69 (2:0).

«Боруссия»: Хитц, Пишчек (Вольф, 80), Аканжи, Топрак, Шульц, Витцель, Вайгл, Санчо (Ларсен, 80), Ройс, Геррейро (Хакими, 85), Алькасер.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба (Санчес, 70), Толиссо, Тиагу Алькантара (Павар, 80), Мюллер (Дэвис, 66), Горетцка, Коман, Левандовски.

Предупреждения: нет – Левандовски, 59; Киммих, 77.

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