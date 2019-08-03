Все команды премьер-лиги потеряли очки в текущем сезоне - Советский спорт
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03 августа 2019 23:36ФутболКоноплев Александр

Все команды премьер-лиги потеряли очки в текущем сезоне

«Зенит» лидирует, но не доминирует.

«Зенит» стал последней командой, потерявшей очки в текущем розыгрыше российской премьер-лиги.

Таким образом, к середине четвертого тура не осталось ни одной команды, набравшей 100 % очков. Однако есть команды без побед и ничьих: «Оренбург» и «Сочи» к этому моменту проиграли все три матча.

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