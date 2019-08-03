Болельщики «Зенита» подрались с ОМОНом (видео) - Советский спорт
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03 августа 2019 23:58ФутболКоноплев Александр

Болельщики «Зенита» подрались с ОМОНом (видео)

Еще один скандал с участием полиции.

У болельщиков «Зенита» произошел конфликт с сотрудниками ОМОНа возле «Газпром Арена», сообщает «Чемпионат». Это вторая стычка правоохранителей с фанатами с начала сезона – 20 июля ростовский ОМОН избил болельщиков «Спартака». РФС условно дисквалифицировал «Ростов Арену» на два матча, а клуб с берегов Дона был оштрафован на 650 000 рублей.

Сегодня «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче четвертого тура российской премьер-лиги – 1:1.

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