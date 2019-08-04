Малком: Уровень российского футбола довольно неплох А еще бразилец рассказал об изучении русского языка.

Новичок «Зенита» Малком поделился эмоциями от первого матча в составе петербуржцев. Бразилец вышел на замену на 72-й минуте встречи с «Краснодаром» (1:1).

– Впечатления хорошие, все могло закончиться лучше. Уровень российского футбола довольно неплох, эта игра вышла активной. Атака «Зенита» сменялась атакой «Краснодара». У нашей команды было больше шансов забить. Следующие матчи будут не хуже.

По-русски выучил только «спасибо», – цитирует футболиста «Чемпионат».

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.