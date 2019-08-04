Малком: Уровень российского футбола довольно неплох

Новичок «Зенита» Малком поделился эмоциями от первого матча в составе петербуржцев. Бразилец вышел на замену на 72-й минуте встречи с «Краснодаром» (1:1).
– Впечатления хорошие, все могло закончиться лучше. Уровень российского футбола довольно неплох, эта игра вышла активной. Атака «Зенита» сменялась атакой «Краснодара». У нашей команды было больше шансов забить. Следующие матчи будут не хуже.
По-русски выучил только «спасибо», – цитирует футболиста «Чемпионат».
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.
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