Малком: Уровень российского футбола довольно неплох - Советский спорт
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04 августа 2019 00:38ФутболКоноплев Александр

Малком: Уровень российского футбола довольно неплох

А еще бразилец рассказал об изучении русского языка.

Новичок «Зенита» Малком поделился эмоциями от первого матча в составе петербуржцев. Бразилец вышел на замену на 72-й минуте встречи с «Краснодаром» (1:1).

– Впечатления хорошие, все могло закончиться лучше. Уровень российского футбола довольно неплох, эта игра вышла активной. Атака «Зенита» сменялась атакой «Краснодара». У нашей команды было больше шансов забить. Следующие матчи будут не хуже.

По-русски выучил только «спасибо», – цитирует футболиста «Чемпионат».

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.

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