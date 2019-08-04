Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе - Советский спорт
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04 августа 2019 00:47ФутболКоноплев Александр

Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе

Ссадины и царапины.

Твиттер сборной России опубликовал фото травмированной груди голкипера «Динамо» Антона Шунина. Вратарь получил повреждение в матче четвертого тура российской премьер-лиги против «Спартака» (0:0) после контакта с Эсекьелем Понсе. На 35-й минуте аргентинец ударил Шунина прямой ногой.

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