Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе

Твиттер сборной России опубликовал фото травмированной груди голкипера «Динамо» Антона Шунина. Вратарь получил повреждение в матче четвертого тура российской премьер-лиги против «Спартака» (0:0) после контакта с Эсекьелем Понсе. На 35-й минуте аргентинец ударил Шунина прямой ногой.
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