Александр Ерохин: Мы поддержали Дугласа

– Конечно, хотелось победить дома. Однако, учитывая то, как складывалась игра, хорошо, что смогли отыграться. Гол в наши ворота – это несчастный случай. Мы поддержали Дугласа, он не виноват в этом мяче. В плюс команде то, что мы сумели отыграться и создать еще моменты, – приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».
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