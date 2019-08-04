Александр Ерохин: Мы поддержали Дугласа - Советский спорт
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04 августа 2019 01:08ФутболКоноплев Александр

Александр Ерохин: Мы поддержали Дугласа

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после матча четвертого тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) поддержал новичка команды Дугласа Сантоса, забившего в свои ворота.

– Конечно, хотелось победить дома. Однако, учитывая то, как складывалась игра, хорошо, что смогли отыграться. Гол в наши ворота – это несчастный случай. Мы поддержали Дугласа, он не виноват в этом мяче. В плюс команде то, что мы сумели отыграться и создать еще моменты, – приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

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