«Реал» начал переговоры с «Аяксом» о переходе ван де Бека Атакующий полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек подтвердил, что «Реал» ведет переговоры с голландской командой по поводу его трансфера.

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- Это правда, что «Реал» ведет переговоры с «Аяксом», но я больше ничего не могу рассказать, - цитирует Ван де Бека Fox Sports.

По информации издания, мадридский клуб заинтересовался переходом 22-летнего голландца после того, как не смог договориться с «Манчестер Юнайтед» о трансфере французского хавбека Поля Погба.

Добавим, что выступает за основной состав «Аякса» с февраля 2016 года. С тех пор он провел за клуб из Амстердама 139 матчей и записал на свой счет 31 забитый мяч и 24 результативные передачи.

Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2022 года, а сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро.