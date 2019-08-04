«Реал» начал переговоры с «Аяксом» о переходе ван де Бека - Советский спорт
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04 августа 2019 09:02Футбол

«Реал» начал переговоры с «Аяксом» о переходе ван де Бека

Атакующий полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек подтвердил, что «Реал» ведет переговоры с голландской командой по поводу его трансфера.

- Это правда, что «Реал» ведет переговоры с «Аяксом», но я больше ничего не могу рассказать, - цитирует Ван де Бека Fox Sports.

По информации издания, мадридский клуб заинтересовался переходом 22-летнего голландца после того, как не смог договориться с «Манчестер Юнайтед» о трансфере французского хавбека Поля Погба.

Добавим, что выступает за основной состав «Аякса» с февраля 2016 года. С тех пор он провел за клуб из Амстердама 139 матчей и записал на свой счет 31 забитый мяч и 24 результативные передачи.

Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2022 года, а сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро.

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