«Зенит» проведет расследование столкновения между фанатами и сотрудниками ОМОНа

«В перерыве матча «Зенит» - «Краснодар» произошло кратковременное столкновение между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками ОМОНа.
Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем.
Футбольный клуб «Зенит» сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя», - говорится в сообщении пресс-службы «Зенита», опубликованном на официальном сайте команды.
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