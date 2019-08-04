Александр Бубнов: «Динамо» же не хватило агрессии и мастерства, чтобы дожать «Спартак» - Советский спорт
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04 августа 2019 09:24Футбол

Александр Бубнов: «Динамо» же не хватило агрессии и мастерства, чтобы дожать «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итог матча 4-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» (0:0).

- С такой игрой «Спартак» так и останется внизу таблицы. В дерби ему повезло: если бы Максименко не отстоял так здорово, они бы непременно проиграли.

«Динамо» же не хватило агрессии и мастерства, чтобы дожать «Спартак», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Добавим, что на 35-й минуте встречи «Спартак» - «Динамо» с поля был удален нападающий красно-белых Эсекьель Понсе. Аргентинский форвард грубо сыграл против вратаря бело-голубых Антона Шунина.

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