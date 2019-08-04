Радамель Фалькао: Изучаю предложения, среди которых есть хорошие варианты - Советский спорт
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04 августа 2019 09:41Футбол

Радамель Фалькао: Изучаю предложения, среди которых есть хорошие варианты

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао не исключил возможности своего ухода из команды этим летом.

- Правда в том, что у меня все еще год по контракту, а клуб пока не предложил мне его продлить. Поэтому я должен думать о своем будущем, о семье. Я изучаю предложения, среди них есть хорошие возможности для продолжения карьеры. Надеюсь, что в клубе понимают мою позицию, - приводит слова Фалькао Goal.com.

Ранее сообщалось, что руководство «Порту» надеется вернуть 33-летнего колумбийского форварда. Отмечалось, что в «Монако» не против отпустить Фалькао, но на данный момент изучают все поступающие предложения о возможном переходе колумбийца.

Добавим, что в прошлом сезоне Фалькао провел за «Монако» 33 матча в Лиге 1, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2020 года.

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