Радамель Фалькао: Изучаю предложения, среди которых есть хорошие варианты

- Правда в том, что у меня все еще год по контракту, а клуб пока не предложил мне его продлить. Поэтому я должен думать о своем будущем, о семье. Я изучаю предложения, среди них есть хорошие возможности для продолжения карьеры. Надеюсь, что в клубе понимают мою позицию, - приводит слова Фалькао Goal.com.
Ранее сообщалось, что руководство «Порту» надеется вернуть 33-летнего колумбийского форварда. Отмечалось, что в «Монако» не против отпустить Фалькао, но на данный момент изучают все поступающие предложения о возможном переходе колумбийца.
Добавим, что в прошлом сезоне Фалькао провел за «Монако» 33 матча в Лиге 1, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2020 года.
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