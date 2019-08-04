Александр Медведев: Гол в ворота «Зенита» – это недоразумение Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

- Гол (в наши ворота) - это недоразумение. Так бывает в футболе. Но самое главное - команда не опустила руки и целенаправленно добивалась успеха.

По щучьему велению VAR не смотрят - смотрят тогда, когда есть повод. Когда «Зенит» забивал, вообще ничего не было. Что там было, нужно спрашивать у тех, кто просил использовать видеоповтор. Думаю, они просили VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить еще, - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, что на 80-й минуте встречи бразильский защитник клуба из Санкт-Петербурга Дуглас дос Сантос срезал мяч в собственные ворота. В компенсированное арбитром времени матча нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнял счет, однако футболисты «Краснодара» потребовали от арбитра просмотра видеоповтора, указывая рефери, что в центре поля защитник петербургской команды Бранислав Иванович нарушил правила в борьбе с полузащитником краснодарцев Тонни де Вильеной.