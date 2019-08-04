Уле-Гуннар Сульшер: Надеюсь, что согласуем последние детали трансфера Магуайра в эти выходные После победы в товарищеском матче с «Миланом» (2:2, 5:4 пен.) главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о ситуации с переходом защитника «Лестера» Харри Магуайра.

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- Надеюсь, что последние детали в истории с переходом Магуайра будут в улажены в эти выходных, и мы очень скоро сможем сделать какое-то заявление по этому поводу.

Сможет ли он сыграть против «Челси» в первом туре? Давайте рассматривать все по порядку. Магуайр сыграл несколько игр во время предсезонной подготовки, и нам нужно будет еще оценить его готовность. Но да, в целом он может выйти в основе на матч против «Челси».

Погба? Поль, вероятно, вернется на тренировку в начале следующей недели. Это не травма, он просто почувствовал небольшую боль. Мы не хотели рисковать его здоровьем в эти выходные, но он также должен быть в порядке к игре с «Челси». Я надеюсь на это, - приводит слова Сульшер Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Магуайр перейдет в «Манчестер Юнайтед» за сумму, превышающую 87 миллионов евро, став самым дорогим игроком обороны. На данный момент самым дорогим трансфером среди защитников остается переход Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 84,65 миллиона евро.

Добавим, что в матче 1-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» 11 августа сыграет против «Челси».