Уле-Гуннар Сульшер: Надеюсь, что согласуем последние детали трансфера Магуайра в эти выходные

- Надеюсь, что последние детали в истории с переходом Магуайра будут в улажены в эти выходных, и мы очень скоро сможем сделать какое-то заявление по этому поводу.
Сможет ли он сыграть против «Челси» в первом туре? Давайте рассматривать все по порядку. Магуайр сыграл несколько игр во время предсезонной подготовки, и нам нужно будет еще оценить его готовность. Но да, в целом он может выйти в основе на матч против «Челси».
Погба? Поль, вероятно, вернется на тренировку в начале следующей недели. Это не травма, он просто почувствовал небольшую боль. Мы не хотели рисковать его здоровьем в эти выходные, но он также должен быть в порядке к игре с «Челси». Я надеюсь на это, - приводит слова Сульшер Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Магуайр перейдет в «Манчестер Юнайтед» за сумму, превышающую 87 миллионов евро, став самым дорогим игроком обороны. На данный момент самым дорогим трансфером среди защитников остается переход Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 84,65 миллиона евро.
Добавим, что в матче 1-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» 11 августа сыграет против «Челси».
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