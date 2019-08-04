Александр Бубнов: В случае с голом Дзюбы – был фол на Вильене - Советский спорт
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04 августа 2019 10:40Футбол

Александр Бубнов: В случае с голом Дзюбы – был фол на Вильене

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 4-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

- Практически весь матч шла борьба за центр поля. Ни та, ни другая команда так и не выиграла середину, поэтому и моментов особенно не было.

Автогол Дугласа Сантоса - несчастный случай. А в случае с голом Дзюбы - там был фол на Вильене, но арбитр не зафиксировал.

Кто виноват в автоголе? Виноват Лунев. Он должен голосом подсказывать защитнику, если выходит. В целом, и те и другие выглядели хорошо.

Малком? Он хорошо играл в «Барселоне». Сейчас форму наберет - тогда и будем делать выводы, - приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, что в компенсированное арбитром время матча форвард «Зенита» Артем Дзюба сравнял счет, однако футболисты «Краснодара» потребовали от арбитра просмотра видеоповтора, указывая рефери, что в центре поля защитник петербургской команды Бранислав Иванович нарушил правила в борьбе с полузащитником краснодарцев Тонни де Вильеной.

Напомним, что после этой игры «Зенит» набрал 10 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» с семью очками расположился на пятой строчке в чемпионате.

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