Александр Бубнов: В случае с голом Дзюбы – был фол на Вильене

- Практически весь матч шла борьба за центр поля. Ни та, ни другая команда так и не выиграла середину, поэтому и моментов особенно не было.
Автогол Дугласа Сантоса - несчастный случай. А в случае с голом Дзюбы - там был фол на Вильене, но арбитр не зафиксировал.
Кто виноват в автоголе? Виноват Лунев. Он должен голосом подсказывать защитнику, если выходит. В целом, и те и другие выглядели хорошо.
Малком? Он хорошо играл в «Барселоне». Сейчас форму наберет - тогда и будем делать выводы, - приводит слова Бубнова Sportbox.
Напомним, что в компенсированное арбитром время матча форвард «Зенита» Артем Дзюба сравнял счет, однако футболисты «Краснодара» потребовали от арбитра просмотра видеоповтора, указывая рефери, что в центре поля защитник петербургской команды Бранислав Иванович нарушил правила в борьбе с полузащитником краснодарцев Тонни де Вильеной.
Напомним, что после этой игры «Зенит» набрал 10 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» с семью очками расположился на пятой строчке в чемпионате.
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