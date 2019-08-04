«Интер» заинтересован в переходе Ракитича и Стротмана - Советский спорт
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04 августа 2019 11:11Футбол

«Интер» заинтересован в переходе Ракитича и Стротмана

Руководство «Интера» приступило к поискам замены ушедшему в «Кальяри» на правах аренды полузащитнику Раджи Наингголану.

По информации La Gazzetta dello Sport, приоритетными целями «Интера» на трансферном рынке являются полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич и хавбек «Марселя» Кевин Стротман.

Голландский полузащитник Стротман перешел в «Марсель» из «Ромы» летом 2018 года. С тех пор 29-летний хавбек провел за французский клуб 34 встречи во всех турнирах и записал на свой счет гол и пять результативных передач.

Ракитич выступает за «Барселону с июля 2014 года. В активе 31-летнего хорватского полузащитника 34 забитых мяча и 37 голевых передач в 268 матчей за каталонский клуб.

По оценке немецкого портала transfermarkt стоимость перехода Стротмана оценивается в 20 миллионов евро, а Ракитича – в 40 миллионов.

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