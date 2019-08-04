«Милан» объявил о подписании контракта с лучшим игроком КАН-2019

Как сообщает пресс-служба итальянской команды, контракт с 21-летним полузащитником заключен сроком на пять лет.
Напомним, что Беннасер выступал за «Эмполи» с лета 2017 года. На счету хавбека сборной Алжира 2 забитых мяча и 7 голевых передач в 77 матчах за клуб из Эмполи.
Добавим, что Беннасер в составе национальной команды стал победителем Кубка африканских наций 2019 года и был признан лучшим игроком турнира.
По информации портала transfermarkt трансфер Беннасера обошелся «Милану» в 16 миллионов евро.
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