«Манчестер Юнайтед» в обмен на Лукаку хочет получить Манджукича и Дибалу

По информации The Times, «манкунианцы» рассчитывают, что в результате обмена с «Ювентусом» состав команды пополнят 33-летний хорватский нападающий Марио Манджукич и 25-летний аргентинский форвард Пауло Дибала.
Как отмечает издание, в итальянском клубе будут рады отпустить обоих нападающих, так как сделка позволит туринскому клубу бесплатно подписать Лукаку, а также сократит зарплатную ведомость команды.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил Дибале контракт с зарплатой в 11 миллионов евро за сезон плюс любые бонусы. Отмечалось, что в руководстве английского клуба рассчитывают на положительный ответ аргентинского форварда.
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