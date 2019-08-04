«Манчестер Юнайтед» в обмен на Лукаку хочет получить Манджукича и Дибалу Руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает получить в обмен на форварда Ромелу Лукаку сразу двух игроков «Ювентуса».

По информации The Times, «манкунианцы» рассчитывают, что в результате обмена с «Ювентусом» состав команды пополнят 33-летний хорватский нападающий Марио Манджукич и 25-летний аргентинский форвард Пауло Дибала.

Как отмечает издание, в итальянском клубе будут рады отпустить обоих нападающих, так как сделка позволит туринскому клубу бесплатно подписать Лукаку, а также сократит зарплатную ведомость команды.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил Дибале контракт с зарплатой в 11 миллионов евро за сезон плюс любые бонусы. Отмечалось, что в руководстве английского клуба рассчитывают на положительный ответ аргентинского форварда.