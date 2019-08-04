Хусаинов обвинил в коррупции арбитров матча «Зенит» – «Краснодар» Известный российский арбитр Сергей Хусаинов дал оценку судейству в матче 4-го тура российской премьер-лиге между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

Загрузка...

– В концовке встречи, перед забитым голом «Зенита», Иванович в центре поля сфолил на игроке «Краснодара». Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов…

Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? Вспомните ЦСКА - «Локо». Эпизод с Чаловым посмотрел, подсказал. А в точно таком же моменте с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода. А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция! – цитирует Хусаинова Sport24.ru.

Напомним, что в компенсированное арбитром время матча форвард «Зенита» Артем Дзюба сравнял счет, однако футболисты «Краснодара» потребовали от арбитра просмотра видеоповтора, указывая рефери, что в центре поля защитник петербургской команды Бранислав Иванович нарушил правила в борьбе с полузащитником краснодарцев Тонни де Вильеной.