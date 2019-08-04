Руслан Нигматуллин: Максименко в этом чемпионате играет достаточно стабильно

- Максименко хорошо себя проявил, выручил, и в этом чемпионате играет достаточно стабильно. Удивил - неправильное слово, слежу давно за этим вратарем, он обладает хорошим мастерством, которое и проявляется. А когда наберется опыта, будет вообще замечательно, - приводит слова Нигматуллина «РИА Новости».
Напомним, что Максименко был признан лучшим игроком матча с «Динамо» (0:0), который состоялся в минувшую субботу на стадионе «Открытие Арена» в рамках 4-го тура российской премьер-лиги.
Добавим, что 21-летний голкипер провел четыре матча за «Спартак» в российской премьер-лиге, пропустив четыре мяча и получив одну желтую карточку.
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