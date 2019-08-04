Бубнов считает, что «Тамбов» обыграет «Арсенал» Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура российской премьер-лиги между «Тамбовом» и «Арсеналом».

– «Тамбов» находится на подъеме после красивой победы над «Спартаком». «Арсенал» же неудачно выступил в Лиге Европы и имел всего пару дней на восстановление. Кроме того, туляки растеряли великолепную группу атаки, и впереди у них совсем не ладится. Прогноз: 2:1, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 4 августа, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и начнется в 16:30 по московскому времени.