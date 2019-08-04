Бубнов считает, что «Тамбов» обыграет «Арсенал»

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Добавим, что встреча состоится сегодня, 4 августа, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и начнется в 16:30 по московскому времени.
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