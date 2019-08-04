«Манчестер Сити» увеличил предложение по трансферу защитника «Ювентуса» Канселу «Манчестер Сити» и «Ювентус» продолжают переговоры по трансферам защитников Данило и Жоау Канселу.

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Как сообщает Goal.com, руководство английского клуба увеличило свое первоначальное предложение по трансферу португальского защитника «Ювентуса» Жоау Канселу на пять миллионов. Новое предложение «горожан» теперь составляет 35 миллионов плюс бразильский защитник Данило.

Напомним, 28-летний Данило редко попадал в стартовый состав «Манчестер Сити», в 22 матчах прошлого сезона он забил один гол и сделал одну результативную передачу. В свою очередь у 25-летнего Канселу один гол и пять результативных передач в 34 матчах за «Ювентус».