Умер обладатель Кубка УЕФА-1986/87

Известный шведский тренер Гундер Бенгтссон умер на 74-м году жизни.
За свою карьеру он поработал с «Гетеборгом», «Волеренгой», «Насьоналем», «Панатинаикосом», «Фейеноордом», «Эргрюте», ПАОК, «Аполлоном» и «Мольде».
Под его руководством «Гетеборг» в 1987 году выиграл Кубок УЕФА. Также Бенгтссон – двукратный чемпион Норвегии, чемпион Швеции и двукратный обладатель Кубка Греции.
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