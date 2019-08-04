Умер обладатель Кубка УЕФА-1986/87 - Советский спорт
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04 августа 2019 14:12ФутболКоноплев Александр

Умер обладатель Кубка УЕФА-1986/87

Специалист завершил карьеру в 2003 году.

Известный шведский тренер Гундер Бенгтссон умер на 74-м году жизни.

За свою карьеру он поработал с «Гетеборгом», «Волеренгой», «Насьоналем», «Панатинаикосом», «Фейеноордом», «Эргрюте», ПАОК, «Аполлоном» и «Мольде».

Под его руководством «Гетеборг» в 1987 году выиграл Кубок УЕФА. Также Бенгтссон – двукратный чемпион Норвегии, чемпион Швеции и двукратный обладатель Кубка Греции.

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