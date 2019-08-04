«Тоттенхэм» согласовал пятилетний контракт с Ло Чельсо - Советский спорт
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04 августа 2019 14:17Футбол

«Тоттенхэм» согласовал пятилетний контракт с Ло Чельсо

Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо продолжит карьеру в «Тоттенхэме».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 23-летний хавбек сборной Аргентины согласовал пятилетний контракт с английским клубом. По условиям соглашения зарплата полузащитника составит 4 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заплатит за переход аргентинца 45 миллионов евро.

Напомним, прошлый сезон Ло Чельсо провел в Испании на правах аренды из «Пари Сен-Жермен», а в начале июля клуб из Севильи воспользовался опцией о выкупе полузащитника сборной Аргентины за 22 миллиона евро.

При этом по условиям сделки «ПСЖ» также получит 20 процентов от последующей продажи игрока. Еще три процента причитается клубу «Росарио Сентраль».

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