«Тоттенхэм» согласовал пятилетний контракт с Ло Чельсо

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 23-летний хавбек сборной Аргентины согласовал пятилетний контракт с английским клубом. По условиям соглашения зарплата полузащитника составит 4 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заплатит за переход аргентинца 45 миллионов евро.
Напомним, прошлый сезон Ло Чельсо провел в Испании на правах аренды из «Пари Сен-Жермен», а в начале июля клуб из Севильи воспользовался опцией о выкупе полузащитника сборной Аргентины за 22 миллиона евро.
При этом по условиям сделки «ПСЖ» также получит 20 процентов от последующей продажи игрока. Еще три процента причитается клубу «Росарио Сентраль».
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