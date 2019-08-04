РПЛ начала проверку по факту столкновения между фанатами «Зенита» и сотрудниками ОМОНа Российская премьер-лига опубликовала официальное заявление по поводу инцидента с болельщиками «Зенита» и сотрудниками ОМОНа.

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«03.08.19 г. в перерыве футбольного матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» - «Краснодар» на территории стадиона произошло столкновение между подразделением ОМОНа и небольшой группой болельщиков футбольного клуба «Зенит».

По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончанию матча начата РПЛ. По ее итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений.

Мы убеждены, что территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ, опубликованном на официальном сайте организации.