Роман Шишкин: Есть варианты с тремя клубами, в том числе из Европы Всего на счету Шишкина шесть мячей в 273 матчах в РПЛ.

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Полузащитник Роман Шишкин рассказал о планах на ближайшее будущее. Футболист находится в статусе свободного агента после разрыва контракта с «Краснодаром» летом 2019 года.

– Решение разойтись с «Краснодаром» было обоюдным. Так будет лучше и для клуба, и для меня. Мне четко дали понять, что получу не так много игровой практики, как хотелось бы. А мне хочется еще играть, чувствую, что могу принести пользу другим клубам. Сидеть смысла не было, а год контракта еще оставался, вот и разошлись по обоюдному согласию сторон.

На данный момент я свободный агент, есть варианты с тремя клубами, в том числе одним из европейского чемпионата. Так что пока все в процессе, веду переговоры. Но есть варианты и в премьер-лиге, – приводит слова Шишкина «Чемпионат».

Ранее 32-летний футболист выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Крылья Советов». Всего на счету Шишкина шесть мячей в 273 матчах в РПЛ.