«Бавария» согласовала условия личного контракта с Сане Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане согласовал условия личного контракта с «Баварией».

Как сообщает Sky Sport, по условиям соглашения зарплата хавбека в мюнхенском клубе составит 18 миллионов евро за сезон.

По информации издания, сделка по переходу полузащитника должна быть завершена до ближайшего четверга.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» намерено было получить от продажи 23-летнего немца не менее 150 миллионов евро.

Напомним, что «Бавария» хотела подписать Сане еще в 2016 году, однако три года назад он выбрал «Манчестер Сити». За это время он провел в составе «горожан» 133 матча, забил 39 голов и сделал 45 результативных передач. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.