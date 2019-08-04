«Тамбов» – «Арсенал». Стартовые составы - Советский спорт
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04 августа 2019 15:26ФутболКоноплев Александр

«Тамбов» – «Арсенал». Стартовые составы

Матч состоится в Саранске. Начало – в 16.30 мск.

Тренерские штабы «Тамбова» и «Арсенала» назвали составы на матче четвертого тура российской премьер-лиги.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Аппаев, Костюков.

Запасные: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Кулик, Кленкин, Бенито, Мамтов, Конате.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес Дельгадо, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Григалава, Хагуш, Довбня, Володько, Коне, Ткачев, Пантелеев, Банда, Аджоев, Тудорие.

Матч состоится в Саранске. Начало – в 16.30 мск.

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