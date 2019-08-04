Сотрудник ОМОН пострадал после матча «Зенит» – «Краснодар» Все произошло не в перерыве, а позже.

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Сотрудник ОМОН был доставлен в больницу после матча четвертого тура российской премьер-лиги «Зенит» – «Краснодар».

В перерыве между омоновцами и фанатами произошло потасовка. Уже после встречи кто-то из болельщиков бросил в полицейских тяжелый предмет. Пострадал один человек. Его жизни ничего не угрожает.

«После окончания матча вне чаши стадиона со стороны болельщиков был кинут тяжелый предмет в сотрудников ОМОН, обеспечивающих правопорядок на спортивном мероприятии. В результате чего один из бойцов ОМОН получил травму», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.