«Валенсия» с Черышевым обыграла «Байер» - Советский спорт
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04 августа 2019 17:07ФутболКоноплев Александр

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Байер»

Россиянин вышел на 57-й минуте.

«Байер» в товарищеском матче уступил «Валенсии» – 1:2.

Оба мяча в составе победителей забил Кевин Гамейро (10-я и 57-я минуты). У проигравших отметился Кай Хаверц (27).

Отметим, что на 21-й минуте был удален защитник леверкузенцев Александар Драгович, а у валенсийцев 33 минуты отыграл россиянин Денис Черышев.

10 августа «Валенсия» сыграет с «Интером».

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