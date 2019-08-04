«Валенсия» с Черышевым обыграла «Байер»

«Байер» в товарищеском матче уступил «Валенсии» – 1:2.
Оба мяча в составе победителей забил Кевин Гамейро (10-я и 57-я минуты). У проигравших отметился Кай Хаверц (27).
Отметим, что на 21-й минуте был удален защитник леверкузенцев Александар Драгович, а у валенсийцев 33 минуты отыграл россиянин Денис Черышев.
10 августа «Валенсия» сыграет с «Интером».
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