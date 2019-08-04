«Рубин» – ЦСКА. Стартовые составы - Советский спорт
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04 августа 2019 17:37ФутболКоноплев Александр

«Рубин» – ЦСКА. Стартовые составы

Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Рубин» и ЦСКА назвали составы на матч четвертого тура российской премьер-лиги.

«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Игорь Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе.

Запасные: Иван Коновалов, Волк, Денисов, Плиев, Агапов, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Закиров, Седов, Марков.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Бистрович, Влашич, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Васин, Набабкин, Ефремов, Ндиай, Нисимура, Кучаев, Бийол.

Встреча состоится в Казани. Начало – в 19.00 мск.

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