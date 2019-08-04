«Рубин» – ЦСКА. Стартовые составы

«Рубин» и ЦСКА назвали составы на матч четвертого тура российской премьер-лиги.
«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Игорь Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе.
Запасные: Иван Коновалов, Волк, Денисов, Плиев, Агапов, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Закиров, Седов, Марков.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Бистрович, Влашич, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Васин, Набабкин, Ефремов, Ндиай, Нисимура, Кучаев, Бийол.
Встреча состоится в Казани. Начало – в 19.00 мск.
Наш состав на матч #РубинЦСКА pic.twitter.com/PFHYNkqLJJ— «Рубин» Казань (@fcrk) August 4, 2019
🔥 Состав красно-синих на #РубинЦСКА!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 4, 2019
Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, @HordurM34, Бистрович, @NikolaVlai, @akhmetov77i, Обляков, @arnorsigurdsson, Чалов
Запасные: Помазун, Васин, Набабкин, Ефремов, @Lasso_ndiaye19, @1022nishimura, Кучаев, Бийол pic.twitter.com/srSIVUZs8z