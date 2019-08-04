Руни может стать тренером «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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04 августа 2019 18:13ФутболКоноплев Александр

Руни может стать тренером «Манчестер Юнайтед»

Но это случится не скоро.

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни завершит карьеру игрока в декабре 2021 года, чтобы войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».

По данным The Sun, форвард намерен остаться в футболе, а руководству «МЮ» нужен безусловный авторитет в раздевалке. Ранее по этой причине в тренерском штабе «дьяволов» оказался Даррен Флетчер.

Руни – лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед». С 2004 по 2017 год он забил 253 мяча в 559 матчах за клуб. Вместе с манкунианцами он выиграл 16 трофеев.

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