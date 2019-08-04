КАМАЗ встретится с «Нефтехимиком» в 1/32 финала Кубка России

В матче 1/64 финала Кубка России КАМАЗ обыграл «Звезду» в серии пенальти.
Основное время закончилось вничью – 2:2. В составе пермяков отличились Евгений Ситников (22-я минута) и Евгений Тюкалов (90). На 58-й минуте был удален вратарь Максим Шумайлов.
У гостей забивали Александр Гаглоев (69, пенальти) и Илья Стефанович (88).
В дополнительное время команды обошлись без голов, а в серии пенальти успешнее были гости – 6:5.
В следующей стадии сыграет с «Нефтехимиком». Матч пройдет 21 августа.
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