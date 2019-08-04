«Тоттенхэм» проиграл «Интеру» в серии пенальти - Советский спорт
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04 августа 2019 19:13ФутболКоноплев Александр

«Тоттенхэм» проиграл «Интеру» в серии пенальти

Финалистам Лиги чемпионов сегодня не везет.

В матче Международного кубка чемпионов «Тоттенхэм» уступил «Интеру» в серии пенальти.

Основное время матча завершилось вничью – 1:1. Счет на третьей минуте открыл полузащитник «шпор» Лукас, а на 36-й минуте хавбек «нерадзурри» Стефано Сенси восстановил баланс.

В серии пенальти точнее были итальянцы – 4:3.

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