«Тоттенхэм» проиграл «Интеру» в серии пенальти

Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцем В ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Видео всех голов 4-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 4-го тура чемпионата России.

В меньшинстве «Спартак» играет лучше! Удаление Понсе спутало Хохлову карты Шюррле и Мирзов дебютировали за «Спартак» в столичном дерби с «Динамо» (0:0), в котором больше тайма красно-белые отыграли в меньшинстве. Бело-голубые второй раз за четыре тура не смогли реализовать большинство.

Олег Кононов: Выход Шюррле – риск, но мне нужен был игрок для проведения контратак Главные тренеры «Спартака» и «Динамо» (0:0) Олег Кононов и Дмитрий Хохлов подвели итоги московскому дерби.

Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл Тима В четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.

Андре Виллаш-Боаш: В «Зените» я все решал сам: где сборы, с кем играем, когда Этот португальский тренер после «Зенита» поработал год в Китае и последние полтора отдыхал и, не спеша, как он выразился в интервью L'Équipe, выбирал будущий клуб. Остановился на «Марселе».

Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду! Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».

Браво выиграл для Гвардиолы первый трофей в сезоне. «МС» – обладатель Суперкубка «Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка Англии, переиграв «Ливерпуль» в серии пенальти – 1:1 (4:5).

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Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики «Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.

Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 лет Швейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.