«Тоттенхэм» проиграл «Интеру» в серии пенальти

В матче Международного кубка чемпионов «Тоттенхэм» уступил «Интеру» в серии пенальти.
Основное время матча завершилось вничью – 1:1. Счет на третьей минуте открыл полузащитник «шпор» Лукас, а на 36-й минуте хавбек «нерадзурри» Стефано Сенси восстановил баланс.
В серии пенальти точнее были итальянцы – 4:3.
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