«Рубин» – ЦСКА. Чалов распечатал ворота хозяев

В матче четвертого тура российской премьер-лиги «Рубин» – ЦСКА завершился первый тайм. Счет 0:1.
В составе армейцев на 42-й минуте отличился Федор Чалов.
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