«Торпедо» обыграло «Армавир» - Советский спорт
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04 августа 2019 19:50ФутболКоноплев Александр

«Торпедо» обыграло «Армавир»

Первая победа черно-белых с 20 июля.

В матче шестого тура первенства ФНЛ «Торпедо» на своем поле обыграло «Армавир» – 2:1.

В составе победителей отличились Артур Галоян (седьмая минута) и Игорь Лебеденко (61). У проигравших отличился Амур Калмыков (31).

«Торпедо» с 13 очками занимает пятое место. «Армавир» – 16-й.

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