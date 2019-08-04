«Сочи» – «Уфа». Стартовые составы - Советский спорт
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04 августа 2019 20:32ФутболКоноплев Александр

«Сочи» – «Уфа». Стартовые составы

Встреча пройдет в Сочи на арене «Фишт». Начало – в 21.30 мск.

«Сочи» и «Уфа» назвали составы на матч четвертого тура российской премьер-лиги.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Полоз, Песегов, Цаллагов, Казаев, Мостовой.

Запасные: Фролов, Заболотный, Почивалин, Юрганов, Шакуро, Померко, Лагатор, Бахтияров, Обухов, Карапетян.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Козлов, Игбун.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Кротов, Голубев, Емельянов, Ванек, Бизяк, Гиоргобиани.

Встреча пройдет в Сочи на арене «Фишт». Начало – в 21.30 мск.

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