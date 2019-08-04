«Сочи» – «Уфа». Стартовые составы

«Сочи» и «Уфа» назвали составы на матч четвертого тура российской премьер-лиги.
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Полоз, Песегов, Цаллагов, Казаев, Мостовой.
Запасные: Фролов, Заболотный, Почивалин, Юрганов, Шакуро, Померко, Лагатор, Бахтияров, Обухов, Карапетян.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Козлов, Игбун.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Кротов, Голубев, Емельянов, Ванек, Бизяк, Гиоргобиани.
Встреча пройдет в Сочи на арене «Фишт». Начало – в 21.30 мск.